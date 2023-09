Bayern empata em Leipzig e deixa Bayer Leverkusen isolado na liderança

A equipa da casa teve uma entrada muito forte no jogo, que lhe valeu dois golos no espaço de seis minutos, aos 20 e 26, o primeiro pelo avançado belga Lois Openda e o segundo pelo central francês Castelo Lukeba.



No entanto, o Bayern reagiu e conseguiu chegar ao empate na segunda parte, com o avançado inglês Harry Kane a reduzir para 2-1, aos 57 minutos, e Leroy Sane a fixar o resultado final, aos 70.



De salientar o regresso do internacional português Raphael Guerreiro à Bundesliga, onde não tinha ainda um minuto jogado, após uma longa ausência por lesão, embora já tivesse sido utilizado durante 28 minutos na partida anterior, dos 32 avos de final da Taça da Alemanha, frente ao Munster, que os bávaros venceram por 4-0.



Além de Guerreiro, outro jogador português teve participação, embora escassa, nesta partida, o internacional sub-21 Fábio Carvalho, que está emprestado ao Leipzig pelo Liverpool, e que foi lançado em campo aos 88 minutos, a render Lois Openda.



Com este empate, o Bayer Leverkusen lidera isolado, com 16 pontos, seguido do Estugarda, com 15, do Bayern e do Borussia Dortmund, ambos com 14, e do Leipzig, em quinto lugar, com 13.



A lista dos melhores marcadores é comandada pelo avançado guineense Serhou Gurassy, do Estugarda, com 10 golos, seguido do internacional inglês Harry Kane, com oito.