Bayern Munique bate Hoffenheim e avança na Taça da Alemanha

A jogar em casa, os bávaros até começaram a partida com o pé esquerdo, já que um autogolo de Jérôme Boateng deu vantagem ao Hoffenheim logo aos oito minutos. Mas, apenas cinco minutos depois, Benjamini Hubner quis imitar o rival e também marcou na própria baliza, restabelecendo o empate.O Bayern Munique chegou pela primeira vez à vantagem no marcador aos 20 minutos, através de Thomas Müller e, quando o goleador polaco Robert Lewandowski fez o 3-1 ainda antes do intervalo, aos 36 minutos, tudo parecia indicar que o caminho para os "quartos" estava aberto para a formação caseira.E, quando Lewandowski bisou, já aos 80 minutos, o destino do Hoffenheim parecia definitivamente traçado. Porém, os visitantes não se queriam despedir da taça sem dar luta e o médio israelita Munas Dabbur, lançado no encontro aos 61 minutos, marcou mesmo por duas vezes (82 e 90+2), ainda que não tenha conseguido evitar a eliminação da sua equipa.





Sarrebruck surpreende







Noutra partida, o, que atua na terceira divisão germânica, causou surpresa ao eliminar o Karlsruhe, da segunda divisão, na lotaria dos penáltis (após o nulo no final do tempo regulamentar e do prolongamento), garantindo um lugar entre os oito finalistas da competição.Antes, opor 2-1 e também assegurou a presença nos quartos de final da Taça da Alemanha, onde também já está o, que bateu fora o Verl, da terceira divisão.O Bayer Leverkusen, próximo adversário do FC Porto na Liga Europa, beneficiou de um autogolo do guarda-redes Fabian Bredlow para se adiantar no marcador, aos 72 minutos, e o argentino Lucas Alario ampliou a vantagem aos 83. Já o Estugarda, atual terceiro classificado na segunda divisão alemã, chegou ao golo aos 85 através do congolês Silas Wamangituka, mas não evitou a despedida da taça.

Quanto ao União Berlim, 12.º classificado na Bundesliga, avançou na competição graças a um golo solitário apontado por Robert Andrich aos 86 minutos.