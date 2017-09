Bayern Munique bate Schalke 04 e lidera Bundesliga

Lusa 19 Set, 2017, 22:21 | Futebol Internacional

A equipa comandada por Carlo Ancelotti adiantou-se no marcador por Robert Lewandowski, aos 25 minutos, com o colombiano James Rodriguez a ampliar a vantagem dois minutos depois.



Aos 75 minutos, o chileno Arturo Vidal, assistido por James Rodriguez, fechou a contagem, ficando os bávaros a aguardar pelo que vão fazer Borussia Dortmund, joga em Hamburgo, e Hannover, vai a Friburgo, na quinta-feira, sendo que qualquer um dos dois pode voltar à liderança em caso de triunfo.



A derrota relegou o Schalke 04 para a quinta posição do campeonato.



O Augsburgo, que hoje venceu em casa por 1-0 o Leipzig, no qual alinha o português Bruma, subiu por seu turno aos terceiro lugar da prova, num encontro em que Michael Gregoritsch marcou para o Augsburgo, logo aos quatro minutos.



Apesar do empate 1-1 em casa com o Werder Bremen, o Wolfsburgo conseguiu subir ao 12.° lugar da liga alemã de futebol.



Marcou para a equipa da casa Divock Origi (28 minutos), respondendo Fin Bartels, aos 56 minutos.



Antes, o Borussia Moenchengladbach recebeu e bateu o Estugarda por 2-0, ascendendo à sétima posição da 'Bundesliga'.



O brasileiro Raffael foi a estrela do encontro, bisando aos 57 e 74 minutos.