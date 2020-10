Bayern Munique e Borussia Dortmund vencem fora e pressionam Leipzig

Em Colónia, os bávaros, campeões da Europa, impuseram-se por 2-1, com golos de Thomas Muller, aos 13 minutos, de penálti, e Serge Gnabry, aos 45+1, de pouco valendo a resposta de Dominick Drexler, aos 82.



Raphael Guerreiro começou no banco e entrou no Borussia Dortmund somente aos 75 minutos, altura em que o central Mats Hummels já tinha feito o resultado, bisando com golos aos 53 e 71 minutos, em casa do Arminia Bielefeld.



Bayern de Munique e Borussia Dortmund lideram, à condição, com 15 pontos, aguardando pelo resultado do Leipzig, que joga hoje em casa do Borussia Mönchengladbach, mantendo o comando isolado em caso de triunfo.



André Silva marcou, aos 65 minutos, o golo que permitiu ao Eintracht Frankfurt evitar derrota caseira ante o Werder Bremen, que se tinha adiantado aos 51 minutos, com tento do norte-americano Joshua Sargent.



Os oponentes somam agora os mesmos nove pontos do Estugarda, quinto classificado.



O Augsburgo venceu o lanterna-vemelha Mainz por 3-1 e continua a surpreender, com o quarto lugar isolado, com 10 pontos.