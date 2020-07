Bayern Munique vence Marselha por 1-0 em jogo de preparação para a `Champions`

O Bayern Munique bateu hoje o Marselha, orientado pelo técnico português André Villas-Boas, com um golo solitário do alemão Serge Gnabry, num jogo particular de preparação para o compromisso da Liga dos Campeões dos bávaros, frente ao Chelsea.