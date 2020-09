Bayern Munique vence Sevilha e conquista Supertaça Europeia

Os alemães do Bayern Munique conquistaram esta quinta-feira a Supertaça Europeia de futebol pela segunda vez ao derrotarem os espanhóis do Sevilha por 2-1, após prolongamento, em partida disputada em Budapeste, na Hungria, já com adeptos nas bancadas.