Bayern Munique vence Werder Bremen com `bis` de Muller e Lewandowski e reforça liderança

Lusa 21 Jan, 2018, 16:35 | Futebol Internacional

Jerome Gondorf inaugurou o marcador aos 26 minutos, mas ainda antes do intervalo, aos 41, Thomas Muller repôs a igualdade para os pentacampeões alemães, e 'bisou' aos 84.



O polaco Robert Lewandowski, que regressou após três jogos de ausência devido a lesão, desfez a igualdade, primeiro aos 63 minutos, e depois aos 77, já depois de o defesa do Bayern Munique Niklas Sule ter marcado na própria baliza (74).



O Bayern Munique aumentou a vantagem na liderança, seguindo agora com mais 16 pontos do que um trio composto por Bayer Leverkusen, Leipzig e Borussia Mönchengladbach.



No sábado, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach venceram os seus encontros e juntaram-se ao Leipzig, que perdeu por 2-1 com o Friburgo, no segundo lugar da 'bundesliga'.



O Werder Bremen segue na antepenúltima posição, com 16 pontos, mais um que o Hamburgo, penúltimo, que no sábado perdeu com o Colónia, lanterna-vermelha da prova.



A 19.ª jornada da liga alemã fica completa ainda hoje com o encontro entre o Schalke 04 e o Hannover.