Bayern Munique, Wolfsburgo e Borussia Dortmund impõem a "lei do mais forte"

Em Munique, o avançado camaronês Choupo-Moting abriu o marcador, aos 18 minutos, com o 'matador' polaco Robert Lewandovski a 'bisar', aos 33 e 65, e o extremo alemão Serge Gnabri a igualar a proeza, com golos aos 82 e 86, enquanto o tunisino Ellyes Skhiri marcou o golo de 'honra' do Colónia, aos 49.



Com a vitória, o 'colosso' bávaro assegurou a manutenção no primeiro lugar da 'Bundesliga', somando 52 pontos em 23 jornadas, mais cinco pontos do que o mais direto perseguidor, o Leipzig, que recebe ainda hoje o Borussia Mönchengladbach (oitavo, com 33 pontos).



Já o Wolfsburgo isolou-se na terceira posição, com 45 pontos, depois da vitória caseira frente ao Hertha Berlim (15.º, com 18), beneficiando de um autogolo de Lucas Klunter (38) e com o jovem defesa francês Maxence Lacroix a fechar a contagem, aos 89.



Por seu turno, o Borussia Dortmund recebeu e venceu o Arminia Bielefeld com três golos marcados no segundo tempo, por intermédio de Dahoud (48), Sancho (58) e Reinier (81), ascendendo ao quinto lugar.



No outro jogo já disputado na Alemanha, o Estugarda (nono classificado, com 32 pontos) impôs uma goleada de 5-1 ao Schalke 04, que é cada vez mais último, com apenas nove pontos, em 23 jogos.



O japonês Wataru Endo marcou, aos 10 e aos 26 minutos, e o austríaco Sasa Kalakdzic fez o 3-0, com o bósnio Sead Kolasinac a reduzir para o Schalke 04, aos 40 minutos.



Na segunda parte, depois de o argelino Nabil Bentaleb ter falhado um penálti para o lanterna-vermelha, aos 72 minutos, que poderia relançar o jogo, Klement (88) e Didavi (90+2) fecharam o marcador.