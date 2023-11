Bayern sobe provisoriamente à liderança na Alemanha graças a um golo de Kane

Esse golo, marcado ainda na primeira parte, aos 20 minutos, não explanou a superioridade clara da equipa bávara, que dominou, criou as melhores oportunidades de golo e podia ter alcançado uma vitória mais dilatada sobre o último classificado da Bundesliga.



No entanto, foi o suficiente para o Bayern ascender à liderança da Bundesliga, de forma provisória, com 32 pontos, mais um do que o Bayer Leverkusen, o qual poderá recuperar o estatuto de líder se sair vencedor da deslocação a casa do Werder Bremen, no sábado.



Assim, o Bayern lidera com 32 pontos, seguido do Bayer Leverkusen, com 31, do Estugarda, com 24, do Leipzig, com 23, e do Borussia Dormund, com 21, todos com menos um jogo de que a formação de Munique.