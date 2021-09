Bayern vence em casa do lanterna-vermelha e isola-se no topo da `Bundesliga`

Os bávaros, adversários do Benfica no Grupo E da Liga dos Campeões, praticamente sentenciaram o jogo na primeira parte, com golos de Thomas Muller, aos 10 minutos, e Joshua Kimmich, aos 31.



Mesmo reduzido a 10 elementos desde os 48 minutos, por expulsão do francês Benjamin Pavard, o Bayern não se retraiu e dilatou a vantagem aos 68, com um autogolo de Sebastian Griesbeck, antes de o suíço Cedric Itten assinar o tento de 'honra' dos anfitriões, aos 88.



A formação de Munique isolou-se na liderança da 'Bundesliga', com 16 pontos, mais três do que o Wolfsburgo (13), que visita o Hoffenheim no sábado, e mais quatro face ao Borussia Dortmund (12), que no mesmo dia joga no terreno do Borussia Monchengladbach.