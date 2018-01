Bayern vence em Leverkusen e reforça liderança na Alemanha

Lusa 12 Jan, 2018, 21:45 | Futebol Internacional

Ao intervalo, os bávaros já venciam por 1-0, com um golo do espanhol Javi Martinez, aos 32 minutos, vantagem essa que foi ampliada pelo francês Ribery, aos 59.



O Bayer Leverkusen, que vinha de uma série de 13 jogos sem perder na Bundesliga, ainda respondeu por Volland, aos 70 minutos, mas já nos descontos, aos 90+1, o colombiano James Rodriguez, antigo jogador do FC Porto, confirmou o triunfo dos pentacampeões germânicos.



Com este triunfo, o Bayern passou provisoriamente a ter uma vantagem de 14 pontos sobre o Schalke 04, segundo classificado, que joga sábado no terreno do Leipzig.



Por seu lado, o Leverkusen continua no quarto posto, mas pode terminar a ronda no oitavo lugar.