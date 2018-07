Belenenses, Benfica Estádio e Estoril Praia entre os vencedores do Ibercup

Lusa Comentários 08 Jul, 2018, 14:08 | Futebol Internacional

Segundo a organização do torneio, o clube de Futebol Belenenses venceu nas categorias de nove anos e 12 anos, o Estoril Praia nas de 13 e 15 anos, o Madrid Fusión nas de 11, 14 e 16 anos, e o Benfica Estádio na de 10 anos.



Em futebol feminino, a equipa vencedora foi a de Vga ST Maur, na categoria de 16 anos.



De acordo com a organização, o Ibercup é um torneio de sete contra sete jogadores e pretende combinar uma iniciativa de futebol internacional com umas "férias em família".



Esta edição reuniu mais de 250 equipas masculinas e femininas, decorreu entre segunda-feira e sábado no Estoril, Cascais, tendo as finais sido disputadas no campo do Dramático de Cascais.



Este ano, o Ibercup contou com equipas provenientes de 18 países, em representação de todos os continentes e, nas palavras do diretor, Filipe Rodrigues, é atualmente um dos torneios mundiais de futebol juvenil mais importantes do mundo" e que já conseguiu reunir "mais de 80 países".



Os torneios IberCup realizam-se anualmente em Portugal, nos Estados Unidos da América, no Brasil, em Espanha, na Dinamarca e no Japão.