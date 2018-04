Belga Batshuayi lesionado até ao fim da época e em dúvida para o Mundial2018

Lusa Comentários 16 Abr, 2018, 16:20 | Futebol Internacional

O avançado abandonou o relvado de maca no ddérbi frente ao Shalke 04, disputado no domingo e no qual o Borussia perdeu por 2-0.



"O Batshuayi sofreu uma lesão no tornozelo e deverá ficar de fora até ao fim da época. O seu compromisso com a Bélgica para o Mundial da Rússia ainda está na faixa do possível. Recupera rápido, Michy", escreveu o clube alemão.



Batshuayi também deixou uma mensagem na mesma rede social agradecendo ao Dortmund a confiança que depositaram nele e desejando aos colegas de equipa "sucesso até ao fim da temporada".



O jogador foi emprestado pelo Chelsea aos alemães em janeiro para substituir o avançado Aubameyang, vendido ao Arsenal por 63 milhões de euros.



Michy Bastshuayi é internacional pela Bélgica desde 2015 e até à data marcou seis golos em 14 jogos. O seu tempo de paragem ainda não é conhecido, mas existe a possibilidade de não estar presente no Mundial2018, disputado na Rússia entre 14 de junho e 15 de julho.