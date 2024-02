Benfica e Sporting já conhecem Rangers e Atalanta

As formações lusas não apanharam o Slavia Praga, o adversário teoricamente mais fácil, mas fugiram aos dois grandes "papões", os ingleses do Liverpool e os invictos alemães do Bayer Leverkusen, perspetivando-se duas eliminatórias equilibradas.No Grupo D, que os escoceses venceram, com 14 pontos, contra 12 dos ‘encarnados’, registaram-se igualdades na Luz, a três golos, e no Ibrox Stadium, a dois, mas, curiosamente, em dois embates em que o Benfica esteve a perder por dois golos.O Benfica só defrontou o conjunto escocês nesta ocasião, mas o conjunto de Glasgow já disputou oito eliminatórias com formações lusas e só caiu uma vez, perante o FC Porto, na segunda eliminatória da Taça das Taças de 1983/84.De resto, o Rangers superou o Sporting em três ocasiões (1971/72, 2007/08 e 2010/11), o Sporting de Braga duas vezes (2019/20 e 2021/22) e ainda o FC Porto (1983/84), o Boavista (1986/87) e o Marítimo (2004/05).





Velhos conhecidos em confronto luso-italiano



Se o Benfica reencontra um conjunto que defrontou há três anos, o Sporting, que deixou pelo caminho os suíços do Young Boys (3-1 fora e 1-1 em casa), vai disputar o acesso aos "quartos" com uma equipa com a qual tinha jogado na fase de grupos, num duplo duelo favorável aos italianos, que, por isso, venceram o Grupo D.



Os italianos ganharam por 2-1 em Alvalade, onde chegaram ao intervalo a liderar por 2-0, com os "leões" a reduzir num penálti de Gyökeres, e, em Bérgamo, registou-se uma igualdade a um, com Marcos Edwards a marcar para o Sporting.



Na sua história europeia, a formação leonina já tinha defrontado uma equipa na fase de grupos e depois a eliminar: em 2004/2005, na Taça UEFA, encontrou o Newcatle no Grupo D (1-1 fora) e, depois, bateu os ingleses nos ‘quartos’ (0-1 fora e 4-1 em casa), rumo à final, perdida em casa com o CSKA Moscovo (1-3).



Com a Atalanta, o Sporting também já disputou duas eliminatórias, apurando-se em 1963/64, na caminhada para a vitória na Taça das Taças, e "tombando" em 1987/88.



Em 1963/64, época em que os golos fora não valiam a "dobrar", como volta a acontecer agora, os "leões" perderam por 2-0 em Bérgamo, ripostaram em Alvalade, com um triunfo por 3-1, e, depois, qualificaram-se no campo neutro de Barcelona (3-1).



Os italianos "vingaram-se" 24 anos depois, ao superarem a formação lusa nos quartos de final, com uma vitória caseira por 2-0 e um empate a um golo em Alvalade.



O Sporting é a primeira equipa lusa a entrar em campo nos "oitavos", recebendo a Atalanta em 5 de março, uma terça-feira, pelas 17h45, para se desencontrar com o Benfica, que será anfitrião do Rangers em 7 de março.



Para os dois clubes lusos, o apuramento para os quartos de final será decidido em 14 de março, dia em que os "leões" se deslocam a Bérgamo e as "águias" a Glasgow.