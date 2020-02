Benfica, FC Porto e Braga obrigados a ganhar, Sporting com `folga`

Os ‘encarnados’ e os ‘dragões’ estão obrigados a bater Shakhtar Donetsk e Bayer Leverkusen, respetivamente, após desaires por 2-1, e os ‘arsenalistas’ a recuperar de um 2-3 face ao Rangers, numa situação inversa à do Sporting, único clube luso que joga fora e está em vantagem, após o 3-1 caseiro ao Basaksehir.A primeira equipa a entrar em ação é o Sporting de Braga, que, culpa da proximidade geográfica com o Porto, recebe já na quarta-feira o conjunto escocês, que acabou com a série recorde de 13 jogos sem perder dos ‘arsenalistas’ na Europa.Os minhotos, que ultrapassaram todas as cinco eliminatórias que iniciaram com derrotas tangenciais em reduto alheio, precisam de fazer o que o FC Porto não conseguiu na fase de grupos face aos escoceses - empate a um golo.Sob o comando de Rúben Amorim, que perdeu a invencibilidade em Glasgow – nove vitórias, um empate e uma derrota -, o Sporting de Braga já somou cinco triunfos face aos ‘grandes’ lusos – dois por 2-1 e três por 1-0 - e qualquer dos resultados serve.Esta ‘bagagem’ de jogos da maior exigência pode ser importante para os ‘arsenalistas’, que enfrentam o Rangers como terceiros da I Liga e procuram o terceiro apuramento para os ‘oitavos’ da Liga Europa, depois de 2010/11 e 2015/16.Na quarta-feira, jogam os três ‘grandes’, com o FC Porto e o Sporting a arrancarem às 17:55, os ‘azuis e brancos’ no Dragão, onde na presente temporada europeia já empataram com o Rangers e perderam com o Krasnodar, falhando os milhões da ‘Champions’.Os ‘azuis e brancos’, que deram a volta a quatro de sete desaires fora por 2-1 a abrir eliminatórias, a última vez na época passada, face à Roma, vão tentar dar sequência ao precioso golo do colombiano Luis Díaz, apontado quando perdiam por 2-0.Caso consiga a reviravolta na eliminatória, o ‘onze’ de Sérgio Conceição conquista, para o FC Porto, a terceira presença nos ‘oitavos’, repetindo 2010/11 - a época do título, numa final portuguesa com o Sporting de Braga - e 2013/14.Por seu lado, e face ao triunfo caseiro por 3-1, que chegou a ser 3-0, após tentos de Coates, Sporar e Vietto, e ameaçou acabar numa goleada, o Sporting apresenta-se com alguma folga na Turquia, sabendo que pode perder pela diferença mínima e chegar pela quarta vez aos ‘oitavos’, após 2009/10, 2011/12 e 2017/18.Os ‘leões’ seguiram em frente após o único 3-1 caseiro a abrir – com o Feyenoord, em 1985/86 -, mas já desperdiçaram quatro vantagens caseiras de 2-0, com Celtic (1983/84), Dinamo Minsk (1984/85), Casino Salzburgo (1993/94) e Rapid Viena (1995/96).O penálti de Visca, aos 77 minutos, é o grande motivo de preocupação para o ‘onze’ de Jorge Silas, que segue numa série de quatro jogos sem perder – três vitórias e um empate.A última formação lusa a entrar em ação é o Benfica, anfitrião do Shakhtar depois de uma sofrida vitória no reduto do Gil Vicente por 1-0 que segurou a liderança da I Liga e acabou com uma série de quatro jogos sem vencer dos ‘encarnados’.Um golo do brasileiro Vinicius voltou a fazer ‘sorrir’ as ‘águias’, que, em Kharkiv, conseguiram um importante golo fora, marcado de penálti por Pizzi, num jogo quase sempre dominado pelos comandados de Luís Castro.O Benfica, que virou duas de quatro eliminatórias que iniciou com derrotas fora por 2-1, a primeira com o Marselha, graças à ‘mão’ de Vata, em 1989/90, terá de ter muita atenção ao ‘poder de fogo’ de Taíson, Marlos, Kovalenko ou Júnior Moraes.

Nos 16 avos de final, os ‘encarnados’ apresentam um balanço perfeito, de cinco apuramentos em cinco eliminatórias, mas, na Ucrânia, perderam pela primeira vez, ao 11.º jogo, pelo que só vencendo na Luz podem somar uma sexta presença nos ‘oitavos’.





Histórico favorável aos portugueses







O FC Porto ultrapassou quatro eliminatórias europeias de futebol após derrota como visitante por 2-1 e o Benfica duas, o Sporting aproveitou o único 3-1 caseiro e o Sporting de Braga nunca havia arrancado com um 2-3 fora.



Os ‘dragões’, derrotados na Alemanha pelo Bayer Leverkusen, somam quatro apuramentos e três eliminações e os ‘encarnados’, batidos em Kharkiv pelos ucranianos do Shakhtar Donetsk, seguiram em frente duas vezes e ‘tombaram’ em outras tantas.



Em vésperas de enfrentar a oitava segunda mão após sofrer um desaire fora por 2-1, o conjunto portista tem as melhores recordações da última, na época passada, face à Roma, nos oitavos de final da Liga dos Campeões.



Como na quinta-feira, em Leverkusen, os ‘dragões’ estiveram a perder por 2-0 em Roma e reduziram perto do fim, pelo espanhol Adrián Lopez, aos 79 minutos, para, no Dragão, resolverem no prolongamento, com um penálti de Alex Telles, aos 117.



O FC Porto já tinha ‘virado’ três desaires fora por 2-1, todos na Taça das Taças, um em 1981/82, face aos dinamarqueses do Vejle (3-0), na primeira ronda, e dois em 1983/84, com triunfos por 1-0 nas Antas, frente aos jugoslavos do Dínamo Zagreb, na primeira eliminatória, e aos escoceses do Glasgow Rangers, na segunda.



Pelo contrário, os ‘dragões’ não conseguiram dar a volta frente aos checoslovacos do Inter Bratislava (0-2), na Taça dos Campeões de 1959/60, e aos espanhóis do Atlético Madrid (0-0), na Taça das Cidades com Feiras de 1963/64, e do Real Madrid (1-2), na Taça dos Campeões de 1987/88.



Quanto ao Benfica, viveu uma das mais memoráveis eliminatórias da sua história europeia após sofrer um desaire fora por 2-1, em 1989/90 nas meias-finais da Taça dos Campeões Europeus, face aos franceses do Marselha, no Velódrome.



Os gauleses, que tinham sido claramente superiores em casa, mas só haviam marcado dois golos e consentido um, ao brasileiro Lima, seguraram o ‘nulo’ na Luz quase até final, até que, aos 83 minutos, o angolano Vata marcou, com o braço. O árbitro não viu.



Em 2016/17, e de novo face a um conjunto francês, o Paris Saint-Germain, o Benfica também virou idêntico resultado, ao vencer em casa por 3-1, com dois tentos de Simão, o último de penálti, aos 89 minutos, e um de Petit, contra um de Pauleta.



Pelo contrário, o conjunto ‘encarnado’ caiu na Luz face aos belgas do RC Liège, na Taça UEFA de 1988/89, com um empate a um golo, e aos suecos do Halmstads, na Taça UEFA de 2000/01, com uma igualdade a dois tentos.



Quanto ao Sporting, só por uma vez arrancou com um 3-1 em casa, vantagem que agora adquiriu face aos turcos do Basaksehir, e conseguiu o apuramento, em 1985/86, face ao Feyenoord, já que, na segunda mão, só perdeu na Holanda por 2-1.



Manuel Fernandes, que ‘bisou’, e Rui Jordão ‘escreveram’ o triunfo caseiro, na primeira mão da primeira eliminatória da Taça UEFA, e, na ‘banheira’ de Roterdão, foi precioso o tento conseguido por Litos, então o 1-1.



Por seu lado, o Sporting de Braga nunca tinha perdido fora a arrancar uma eliminatória europeia por 3-2, como sucedeu em Glasgow, onde desperdiçou uma vantagem de dois golos, adquirida com tentos de Fransérgio e Abel Ruiz.



Ainda assim, os ‘arsenalistas’ já começaram cinco duelos com desaires fora por um golo, dois por 1-0 e três por 2-1, e conseguiram sempre o apuramento, uma vez face ao Benfica (1-2 na Luz e 1-0 em casa), no primeiro confronto de sempre entre equipas portuguesas nas taças europeias de futebol.