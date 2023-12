Benfica garante Europa já nos descontos

O Benfica entrou a segurar o ímpeto austríaco e a pensar em marcar mais dois golos que o adversário, a única forma de continuar na Europa. Depois reagiu e Rafa teve nos pés a primeira hipótese de golo, mas a bola foi por cima da baliza.





Em resposta aos ataques do Salzburgo, um cruzamento de Di María levou perigo na pequena área, mas faltou o desvio para a concretização.





Quase a seguir, num canto, o mesmo Di María marcou direto e fez o 1-0 para o Benfica. Jogava-se a meia hora dentro do relvado e faltava um golo para consumar a vantagem de 2 golos necessária para o apuramento para a Liga Europa.





Antes do intervalo, Trubin esteve bem ao defender uma recarga dentro da área dos "encarnados".





Já em descontos para o intervalo, Rafa foi bem sucedido a rematar e fez o tão desejado 2-0.





Após o descanso, na sequência de uma boa troca de bola, Musa esteve perto de encostar para o terceiro, mas sem sucesso. Também Rafa desperdiçou na cara do guarda-redes uma excelente oportunidade, com o remate a sair à figura.





Não marcou o Benfica, fez questão de marcar o Salzburgo (1-2), por Sucic, com um remate à entrada da área, o esférico a desviar num defesa e a trair Trubin.





Apertava a equipa austríaca. O Benfica ia resolvendo os lances com cortes "in extremis".





Perto dos 70', Di María rematou de fora da área e acertou em cheio no poste direito da baliza austríaca.





Insistia o Benfica, Rafa de novo a surgir frente ao guarda-redes e a permitir a defesa apertada.





Nos descontos, Arthur Cabral, recém entrado, marcou o golo do sucesso 3-1. Foi um herói improvável perante os recentes acontecimentos de contestação dos adptos na Luz.





Com este triunfo, o Benfica, que tem mais golos marcados, garantiu o terceiro lugar, com quatro pontos, os mesmos do Salzburgo, quarto.





Real Sociedad venceu o Grupo com os mesmos 12 pontos do Inter Milão.