Benfica já atingiu a maior receita na Europa

No capítulo financeiro, as "águias" conseguiram ganhar mais 2,8 milhões de euros pelo triunfo e 9,6M pela passagem aos oitavos de final.







O dia deu 12,4M, a somar aos já conseguidos 41,9M até agora: 15,6M da entrada na fase de grupos, 21,6M pelo ranking, 2,8M pela vitória contra o Barcelona e 1,9M dos empates em Kiev e Barcelona. Ao todo, e sem arredondamentos, são 54.303.000 euros. E, mesmo que as "águias" não consigam mais nada que se traduza em prémios, ainda há a somar o valor do market pool, que só será distribuído no fim.







Olhando para a história do Benfica, esse valor, mesmo sem o market pool, já é o mais elevado, o que se explica muito pelas constantes subidas de prémios de desempenho por parte da UEFA.







Na época passada, em que as "águias" foram à Liga Europa, no total encaixaram 10,2M, um valor bem distante.







Em 2019-20 foram 51,4M e em 2018-19 o clube encaixou 52,2M.







Na época 2015-16, última em que foram atingidos os quartos de final da Liga dos Campeões, o encaixe saldou-se em 36,1M para os cofres encarnados.







O Sporting também conseguiu bater o seu recorde de receitas esta época, em que já fez 46,01M até ao momento; o recorde português pertence ao FC Porto, que em 2018/2019 encaixou 79,2M, quer por ter atingido os quartos de final, quer por ter feito uma fase de grupos praticamente perfeita, apenas com um empate e cinco vitórias.