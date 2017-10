Benfica no "top-5" dos clubes que mais marcaram na UEFA

Mário Aleixo - RTP 13 Out, 2017, 11:42 / atualizado em 13 Out, 2017, 11:42 | Futebol Internacional

Os dados foram esta sexta-feira publicados pela UEFA, a quatro dias de mais uma ronda das competições europeias, com o Benfica, campeão europeu em 1961 e 1962, e finalista vencido em 1963, 1965, 1968, 1998 e 1990, a surgir no grupo da frente.



As "águias", com grande história na Europa, foram também finalistas derrotadas na Taça UEFA, em 1981, numa final a duas mãos com o Anderlecht, e na Liga Europa, o novo modelo da prova, em 2013 e 2014, com Chelsea e Sevilha, respetivamente.



Na contabilidade da UEFA, o Benfica marcou nas competições europeias uma média de 1,62 golos por jogo.



O clube português fecha o grupo dos cinco melhores, mas longe do recordista, o Real Madrid, que tem 12 títulos europeus e soma 1.104 golos em 520 jogos, uma média de 2,12 por jogo, sendo o único a ultrapassar a marca de dois a cada encontro.



Os "merengues" têm presença em 61 das 63 participações possíveis, numa contabilidade estatística que inclui a Liga dos Campeões, Liga Europa, Supertaça Europeia, Taça das Taças, Taça Intertoto e Taça Intercontinental.



Na lista, com a liderança nas "mãos" da equipa de Madrid, o FC Barcelona ocupa a segunda posição, com 926 golos em 468 jogos (média de 1,98), seguido por Bayern Munique (870 golos, 439 jogos) e Juventus (711 golos, 412 jogos).



O FC Porto, campeão europeu em 1987 e 2004, vencedor da Taça UEFA em 2003 e da Liga Europa em 2011, da Supertaça Europeia em 1987 e da Taça Intercontinental em 1987 e 2004, é 12º, com 543 golos nas provas da UEFA.



Já o Sporting, que venceu a Taça das Taças em 1964, aparece no 19º lugar, com 450 golos em 291 jogos.