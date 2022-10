Benfica perde com PSG e continua sem vencer na Youth League

O Paris Saint-Germain concluiu invicto a terceira jornada, saindo do Benfica Campus com nove pontos e o apuramento direto mais perto, numa partida em que as 'águias' foram quase sempre superiores, mas em que pecaram pela falta de eficácia na concretização.



O triunfo da equipa parisiense foi alcançado com um golo de Ilyes Housni, aos 80 minutos, com um remate por entre as pernas do guarda-redes André Gomes, após alguma passividade da equipa 'encarnada'.



Após André Gomes e Tiago Coser terem negado o golo a Housni, aos nove minutos, o Benfica assumiu o controlo do jogo e dispôs de várias oportunidades para marcar, por João Neves, aos 11 e 38 minutos, Hugo Félix, aos 16 e 37, Diego Moreira, aos 21, e Luís Semedo, aos 44.



Na segunda parte, e após na primeira a equipa francesa ter praticamente abdicado de procurar o golo, o PSG entrou decidido a empurrar o Benfica para a sua intermediária, tirando a posse da bola aos anfitriões, e surgiu mais perigoso.



Aos 52 minutos, André Gomes negou um golo 'acrobático' a Housni e no minuto seguinte foi a vez do guarda-redes do PSG, Louis Mouquet, também evitar que o Benfica chegasse à vantagem por Diogo Ferreira.



Nuno Félix, aos 59 minutos, com um remate em jeito, mas que saiu ligeiramente ao lado, voltou a colocar em alerta a defensiva parisiense, que aos 69 voltou a passar por uma situação de perigo num deslize do guarda-redes Mouquet.



O Benfica, que tinha reassumido o controlo da partida, voltou a criar perigo por Luís Semedo, aos 77 minutos, mas o número 'nove' foi algo lento e deixou-se antecipar, e contra a corrente do jogo o PSG chegou à vantagem por Housni.



Até ao final do encontro, e principalmente no período de descontos, o Benfica dispôs de várias situações de perigo junto da área dos parisienses, mas a falta de eficácia na concretização sentenciou a derrota pela margem mínima.



O Benfica, que apenas por uma vez não passou a fase de grupos da UEFA Youth League, segue na última posição do Grupo H, com um ponto, a oito do líder Paris Saint-Germain. A Juventus segue na segunda posição, com quatro pontos, e o Maccabi Haifa na terceira com três.