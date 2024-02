Benfica recebe Lyon em 19 de março no Estádio da Luz

Segundo anunciaram os `encarnados` no seu sítio oficial, a formação comandada por Filipa Patão, que atua habitualmente no Benfica Campus, no Seixal, vai jogar pela segunda vez na presente temporada na Luz, onde recebeu e bateu o Eintracht Frankfurt por 1-0, na terceira jornada da fase de grupos.

O encontro da segunda mão realiza-se em 27 de março, em Lyon, e tem início às 18h45 locais (17h45 em Lisboa).

O conjunto luso está pela primeira vez nos quartos de final, enquanto o Lyon é o recordista de vitórias na prova, com oito títulos, o último em 2021/22, e ganhou 16 das últimas 17 edições do campeonato francês, com exceção de 2020/21.

No caso de conseguir o apuramento para as meias-finais, o Benfica encontrará, novamente com primeira mão em casa, o vencedor do embate entre as suecas do Häcken e as francesas do Paris Saint-Germain.

A primeira mão realiza-se em 20 e 21 de abril e a segunda em 27 ou 28 do mesmo mês.

O jogo decisivo da edição 2023/24 da `Champions` feminina está agendado para 25 de maio, na cidade espanhola de Bilbau e, se conseguisse lá chegar, o Benfica teria pela frente as neerlandesas do Ajax, as inglesas do Chelsea, as norueguesas do Brann ou as espanholas do FC Barcelona.

O sorteio dos quartos de final e das meias-finais da Liga dos Campeões feminina de futebol realizou-se hoje na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.