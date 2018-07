Benfica, Sp. Braga e Rio Ave conhecem adversários na UEFA

Mário Aleixo - RTP Comentários 23 Jul, 2018, 07:42 / atualizado em 23 Jul, 2018, 07:43 | Futebol Internacional

A formação encarnada, que tenta juntar-se ao campeão nacional FC Porto na fase de grupos da "Champions", tem quatro possíveis oponentes, os turcos do Fenerbahçe, os russos do Spartak Moscovo, os belgas do Standard Liège e os checos do Slavia de Praga.



Cabeça de série no caminho das ligas, juntamente com os ucranianos do Dinamo de Kiev e ainda os vencedores das eliminatórias entre PAOK e Basileia e entre Ajax e Sturm Graz, o conjunto de Rui Vitória irá disputar a terceira pré-eliminatória a 7 ou 8 de agosto e a 14 do mesmo mês.



Em caso de apuramento, o Benfica, segundo classificado da I Liga portuguesa em 2017/18, ruma ao "play-off", cujo sorteio está agendado para 6 de agosto, com encontros a 21 ou 22 (primeira mão) e 28 ou 29 (segunda).



Caminho difícil na Liga Europa



No que respeita à Liga Europa, o Sp. Braga, quarto do último campeonato luso, conhece o adversário na terceira pré-eliminatória, que se disputará a 9 e 16 de agosto.O Rio Ave também participa no sorteio, mas só disputará essa fase da competição se superar o Jagiellonia Bialystok na segunda pré-eliminatória, que arranca na Polónia, na quinta-feira, e encerra em Vila do Conde, em 2 de agosto.Para chegarem à fase de grupos, os dois clubes portugueses ainda terão, depois, de ultrapassar o "play-off", a 23 e 30 de agosto, este último o dia do sorteio da fase de grupos da "Champions". O da Liga Europa é no dia seguinte.