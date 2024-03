Benfiquista Di María lidera reviravolta da Argentina face à Costa Rica

Na ausência de Messi, por lesão, Di María ‘capitaneou’ a formação ‘albi-celeste’ e marcou golo do empate, aos 52 minutos, na transformação perfeita de um livre direto, sobre a direita, não dando quaisquer hipóteses a Keylor Navas.



O jogador do Benfica restabeleceu, então, a igualdade, já que o conjunto costa-riquenho tinha atingido o intervalo na frente do marcador, graças a um tento de Manfred Ugalde, apontado aos 34 minutos.



Di María esteve, depois, na origem dos outros dois golos da Argentina, ambos após cantos marcados pelo ‘11’ no lado direito, o primeiro aos 56 minutos, a dar origem a três cabeceamentos seguidos, o último certeiro, de Alexis Mac Allister.



Aos 77 minutos, e depois de novo canto do benfiquista, o terceiro tento dos argentinos seria construído por dois jogadores que entraram aos 72: Rodrigo De Paul entrou na área e serviu Lautaro Martínez, que marcou o seu primeiro golo na seleção desde 24 de setembro de 2022.



A oito minutos do final, Di María foi substituído pelo jovem Valentin Carboni, ao mesmo tempo que o também benfiquista Nicolás Otamendi, igualmente titular, cedeu o lugar a Germán Pezzella.



Os argentinos somaram, assim, dois triunfos em outros tantos jogos de preparação para a Copa América, que se realiza de 20 de junho a 14 de julho e na qual o ‘onze’ de Lionel Scaloni defende o título conquistado em 2021, depois do 3-0 a El Salvador.