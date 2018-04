Benfiquista Jovic leva Eintracht à final da Taça da Alemanha

Lusa Comentários 18 Abr, 2018, 22:09 / atualizado em 19 Abr, 2018, 08:33 | Futebol Internacional

O avançado emprestado pelo Benfica à formação de Frankfurt marcou o único golo aos 75 minutos, com o jogador sérvio a desviar ao primeiro poste a bola de calcanhar, no ar, na sequência de um canto.



O Eintracht, que ainda viu o suíço Gelson Fernandes ser expulso, com vermelho direto, aos 81 minutos, conseguiu segurar o resultado, o mesmo que tinha conseguido no campeonato em casa do Schalke, e repetir a presença na final da Taça.



Será a oitava presença para a equipa de Frankfurt, que venceu a Taça em 1974, 1975, 1981 e 1988, e perdeu a final em 1964, 2006 e no último ano, diante do Borussia Dortmund (2-1).



Desta vez, a equipa encontrará na final o recordista de taças, com 18, o já campeão Bayern Munique, que na terça-feira garantiu um lugar na final ao golear fora o Bayer Leverkusen, por 6-2.