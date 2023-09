Bernardo destaca importância de um triunfo na Eslováquia e confirma bom momento

"Estamos à espera de um jogo bastante difícil. É um rival direto, é uma equipa com aspirações fortes para se qualificar e por isso sabemos da grande importância que será ganhar aqui. Se conseguirmos, sabemos que ficamos ainda mais próximos do nosso objetivo", afirmou Bernardo Silva.

O médio do Manchester City falava aos jornalistas no Estádio Nacional, em Bratislava, na conferência de imprensa de antevisão do encontro de sexta-feira, da quinta jornada do Grupo J.

"A Eslováquia é uma equipa organizada, intensa e que pode causar danos. Temos de estar preparados. Tem jogadores que atuam nas melhores ligas e equipas europeias", acrescentou.

Na última temporada, Bernardo Silva conquistou quase tudo com o Manchester City, incluindo a Liga dos Campeões, acabando recentemente por renovar contrato com os ingleses, e, esta semana, foi anunciado com um dos nomeados para a Bola de Ouro, em conjunto com o seu colega de equipa Rúben Dias.

"Estou num momento muito bom. Consegui evoluir, ganhar experiência para os jogos mais importantes e para as grandes competições. Aprendi com as desilusões para depois ter sucesso", disse o internacional português.

Mesmo assim, Bernardo lembrou que o "mais difícil" é continuar no topo do futebol internacional, algo que vai "fazer tudo" para que aconteça nos próximos anos.

"A Bola de Ouro é uma boa distinção. Quer dizer que estamos a fazer bem o nosso trabalho, mas não é o mais importante. Só acontece quando um jogador tem sucesso com o seu clube e seleção. É bonito e é mais uma motivação para continuar com a mesma dedicação na nova temporada", explicou.

O Eslováquia-Portugal está agendado para as 20:45 (19:45 em Lisboa), no Estádio Nacional, em Bratislava, e terá arbitragem do sueco Glenn Nyberg.

Três dias depois, na segunda-feira, Portugal recebe no Algarve o Luxemburgo.

Após quatro jornadas, a seleção nacional lidera o Grupo J, com 12 pontos, somando apenas vitórias, à frente da Eslováquia, segunda classificada, com 10, e do Luxemburgo, terceiro, com sete. Bósnia-Herzegovina e Islândia somam três pontos, enquanto o Liechtenstein continua a zero.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Campeonato da Europa, que vai decorrer no próximo ano, na Alemanha.