Bernardo Silva é baixa de Portugal para receção à Polónia

Mário Aleixo - RTP Comentários 19 Nov, 2018, 12:32 / atualizado em 19 Nov, 2018, 12:32 | Futebol Internacional

Depois da realização de exames, os responsáveis federativos determinaram a indisponibilidade de Bernardo Silva para o encontro, juntando-se nos ausentes a Mário Rui e Rúben Neves, dispensados dos trabalhos da seleção, por estarem impedidos de jogar, por castigo.



Assim, Bernardo Silva falhou o treino da seleção portuguesa no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, nos quais, nos 15 minutos abertos à comunicação social, foi possível verificar a presença de 21 jogadores, 19 de campo e dois guarda-redes, já que Cláudio Ramos continua sob avaliação.



Ao início da tarde, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, está marcada a conferência de antevisão de Fernando Santos e do guarda-redes Beto.



Com o empate a zero no sábado, em Itália, Portugal garantiu já o apuramento para a 'final four' a ter lugar em Portugal no Porto e em Guimarães, em junho de 2019.



A equipa nacional é primeira classificada, com sete pontos, a Itália segunda, com cinco, e a Polónia terceira e última com apenas um.



Portugal e Polónia defrontam-se às 19h45 de terça-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.