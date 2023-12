Bernardo Silva marca e assiste na vitória do Manchester City

De regresso a solo britânico após o sucesso no Mundial de clubes, a equipa de Pep Guardiola, ainda algo longe do fulgor demonstrado em 2022/23, obteve um valioso triunfo, ficando a cinco pontos do líder provisório Liverpool, no quarto posto, mas com menos um jogo disputado.Na primeira titularidade de André Gomes esta época na Premier League, e com Beto igualmente nas escolhas iniciais, o Everton chegou à vantagem por Harrison, aos 29 minutos, resultado que se manteve até final da partida parte.Mesmo sem o poder de fogo habitual, já que o norueguês Haaland continua a recuperar de uma lesão no pé, o Manchester City deu a volta marcador na segunda metade com Bernardo Silva em grande, primeiro a assistir Foden, aos 53 minutos, e depois a aproveitar com classe um erro do guarda-redes internacional inglês Pickford, aos 86.Pelo meio, aos 64 minutos, o argentino Alvarez, campeão mundial em 2022 pelo seu país, consumou a reviravolta, na marcação de uma grande penalidade.O Manchester City segue junto do grupo da frente, a dois pontos do Aston Villa, terceiro com mais um jogo, e a três do Arsenal, segundo, que recebe esta quinta-feira o West Ham, no fecho da ronda.Com um "bis" do sul-coreano Hwang e com três internacionais portugueses no "onze" inicial (José Sá, Toti Gomes e Nélson Semedo), o Wolverhampton foi ao campo do Brentford golear por 4-1 e subiu a um tranquilo 10.º lugar, já a 10 pontos da zona de despromoção.Em igualdade com os "wolves" aparece o Chelsea, que regressou aos triunfos na Premier League com um golo tardio de Madueke, aos 88 minutos, de grande penalidade, no duelo com o Crystal Palace (2-1).Antes, em Stamford Bridge, o ucraniano Mudryk tinha aberto a contagem para os "blues", aos 13 minutos, mas, em cima do intervalo, aos 45+1, o francês Olise refez a igualdade.