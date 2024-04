A equipa de Istambul, treinada pelo antigo selecionador português e com o médio Gedson Fernandes a titular, marcou aos 18 minutos, por Semih Kilicsoy, mas o Samsunspor igualou já na segunda parte, por Emre Kilinc, aos 68.



Com esta igualdade, após um empate e três derrotas seguidas, o Besiktas manteve-se no quarto lugar, com 48 pontos, mais dois do que o Kasimpasa, que perdeu na receção ao Konyaspor.