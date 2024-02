Besiktas, de Fernando Santos, vence fora e segue no quarto lugar na Turquia

O jovem avançado Semih Kilicsoy, de apenas 18 anos, fez o primeiro golo da partida, aos 23 minutos, e o atacante albanês Ernest Muci aproveitou a assistência do internacional luso Gedson Fernandes (ex-Benfica), que foi titular, para fechar o marcador, aos 54.



Com a vitória, o Besiktas soma agora 46 pontos e, não só ganhou folga face ao quinto classificado, Kasimpasa, que perdeu no sábado com o Fenerbahçe (2-1), como se manteve igualado com o terceiro colocado, Trabzonspor, que derrotou hoje em casa o Adana Demirspor.



O Fenerbahçe está no primeiro lugar, com 70 pontos, com mais um ponto do que o Galatasaray (69), que, no entanto, apenas joga na segunda-feira, diante do Antalyaspor.