Besiktas, de Ricardo Quaresma, sagra-se bicampeão turco

28 Mai, 2017

Com Quaresma ausente devido a lesão, a formação de Istambul começou a construir o triunfo logo aos seis minutos. com um golo do holandês Babel. Ozyakup aumentou a diferença aos 39 e Talisca, jogador emprestado pelo Benfica, fez mais dois, aos 66 e 76.



Com este resultado, o Besiktas já não pode ser apanhado pelo Basaksehir, segundo classificado, no topo da classificação e assegurou o 13.º título da sua história.