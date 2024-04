Bétis e Sevilha empatam-se no dérbi

Com este resultado, o Betis perdeu a hipótese de igualar pontualmente a Real Sociedad (sexta, com 51 pontos), mantendo-se no sétimo posto, com 49, em posição de apuramento para a Liga Conferência Europa.Por seu lado, o Sevilha segue bem mais abaixo, no 13.º lugar, com 38 pontos.





Outros resultados



Nos outros jogos do dia, destaque para os triunfos caseiros por 3-0 do Granada, face ao Osasuna, e do Villarreal, perante o Rayo Vallecano, com "bis" do norueguês Alexander Sorloth, segundo melhor marcador da prova, com 17 tentos.



Antes, o Cádiz empatou a um golo na receção ao Maiorca.