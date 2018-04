"Bis" de Welbeck na vitória do Arsenal sobre o Southampton

Lusa Comentários 08 Abr, 2018, 16:42 | Futebol Internacional

Em Londres, o avançado inglês foi determinante no triunfo nos ‘gunners’ com um golo marcado aos 81 minutos, pouco depois do Southampton ter chegado à igualdade a duas bolas.



Os forasteiros contaram com o Cédric Soares a titular e o lateral direito português esteve em destaque, assistindo Long, aos 17 minutos, e Austin, aos 73, nos dois golos do Southampton.



Do lado do Arsenal, na primeira parte, o gabonês Aubameyang e Welbeck fizeram os tentos da equipa da casa, aos 29 e 38 minutos, respetivamente.



Já nos descontos, os jogadores das duas equipas ‘pegaram-se’ e Elneny (Arsenal) e Stephens (Southampton) acabaram expulsos.



Na tabela, o Arsenal segue no sexto lugar com cinco pontos de vantagem sobre o Burnley, sétimo, e provisoriamente a dois do Chelsea, quinto, que recebe hoje o West Ham.



Por seu lado, o Southampton continua em ‘maus lençóis’ e está no 18.º e antepenúltimo posto, a três pontos da salvação.