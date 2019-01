Boateng confirma Barcelona como o próximo destino

RTP Comentários 21 Jan, 2019, 19:30 / atualizado em 21 Jan, 2019, 19:33 | Futebol Internacional

O jogador ex-Sassuolo disse mesmo que o seu principal desejo passa a ser o de marcar na casa do Real Madrid, clube de se que falou igualmente como eventual candidato a adquirir o atleta.



Por agora, Boateng mostra-se satisfeito com o futuro: "Sim, estou a caminho, é uma grande oportunidade para mim, apesar de estar triste por deixar Sassuolo. Interesse do Real Madrid? Isso é passado. A partir de agora só me quero focar no Barcelona e quero marcar no Santiago Bernabéu no próximo clássico!", sublinhou.





Do FC Barcelona ainda não há a confirmação oficial sobre esta aquisição, numa altura em que o mercado mexe um pouco por toda a Europa.