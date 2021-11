Bola de Ouro. Nuno Mendes em quarto no Troféu Kopa do France Football

O lateral esquerdo português, que no último defeso trocou o Sporting pelos franceses do Paris Saint-Germain, foi batido pelo espanhol Pedri, do FC Barcelona, que venceu o prémio, pelo inglês Jude Bellingham (Borussia Dortmund) e pelo alemão Jamal Musiala (Bayern Munique), segundo e terceiro, respetivamente.



Nuno Mendes assumiu a titularidade e ajudou o Sporting a conquistar o campeonato nacional e a Taça da Liga na época 2020/2021, para além da Supertaça.



O jovem defesa já chegou à seleção nacional e esta época, no PSG, alinhou em 12 jogos nas diferentes competições.



O Prémio do France Football para jogadores com menos de 21 anos homenageia Raymond Kopa - falecido em 2017 com 85 anos -, que foi um dos melhores jogadores franceses da história, venceu a Bola de Ouro em 1958 e jogou no Angers, Reims e Real Madrid.



O francês Kylian Mbappé, jogador do Paris Saint-Germain, foi o vencedor da primeira edição do prémio, em 2018, enquanto em 2019 foi o holandês Matthijs de Ligt, atualmente na Juventus, a triunfar.



Em 2019, o português João Félix, que joga no Atlético Madrid, ficou em terceiro lugar.