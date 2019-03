Bonucci diz que Cristiano Ronaldo é "um extraterrestre"

Lusa Comentários 15 Mar, 2019, 17:13 | Futebol Internacional

“Felicitei-o e disse-lhe que ele é um extraterrestre. É claro que o nosso apuramento é graças ao Cristiano, mas também de toda a equipa, que fez um grande jogo”, afirmou o central, de 31 anos, em declarações à Sky Sport Itália.



Na terça-feira, Cristiano Ronaldo foi crucial no apuramento da Juventus para os quartos de final da Liga dos Campeões, marcando os três tentos com que a ‘vecchia signora’ deu a volta à eliminatória com ‘colchoneros’, na segunda mão dos ‘oitavos’, depois de ter perdido por 2-0 em Madrid.



Bonucci considerou que a reviravolta dos transalpinos assentou “no entusiasmo dos adeptos e na determinação de todos os jogadores” e salientou que essa partida “tem de ser um exemplo para as que aí vêm”, desde logo frente ao Ajax, que hoje calhou em sorte aos italianos, nos ‘quartos’ da Liga dos Campeões.



“Calhou-nos em sorte uma equipa que está em forma, dinâmica, cheia de talento e que eliminou o Real Madrid. Vamos enfrentar a eliminatória com máxima humildade, mas com muita convicção. Podemos dar outra alegria aos nossos adeptos”, referiu o internacional transalpino.



A Juventus, heptacampeã em Itália, tem dois títulos europeus, conquistados em 1985 e 1996, tendo sido finalista pela última vez em 2017, numa decisão perdida para o Real Madrid (4-1), em Cardiff.