Borussia Dortmund goleia e entra em liderança a três na Liga alemã de futebol

Com o português Raphäel Guerreiro no banco, a formação de Dortmund soube aproveitar a derrota no sábado de Bayern Munique, na visita ao Borussia Mönchengladbach (3-2), e o empate já hoje do Union Berlim, na receção ao Schalke 04 (0-0).



O triunfo da formação de Dortmund não oferece contestação, num jogo em que a má notícia foi a saída por lesão de Karim Adeyemi, que já tinha marcado a meio da semana na 'Champions', ao Chelsea, e hoje voltou a marcar e a assistir.



O avançado fez o primeiro golo do Dortmund, aos 27 minutos, e serviu, numa transição rápida, Malen para o 2-0, aos 32, um lance em que conseguiu fazer o passe, mas já agarrado a parte detrás da perna, com provável lesão muscular, que obrigou à sua saída.



O Hertha Berlim, que tentou discutir o jogo, ainda marcou no reatamento, por Tousart, aos 47, mas o Borussia Dortmund fechou o resultado já no último quarto de hora, com golos de Marco Reus, de livre, aos 76 minutos, e Julian Brandt, aos 90.



O triunfo deixa o Dortmund no topo da tabela, com Bayern Munique e Union Berlim, todos com 43 pontos, sendo o quarto lugar ocupado pelo Friburgo, com menos três pontos, seguindo-se o Leipzig, com 39, e o Eintracht Frankfurt, com 38.



Na zona de descida estão Schalke (18.º) e Hertha Berlim (17.º), sendo a 16.ª posição, que dá acesso ao play-off de manutenção, ocupada pelo Bochum, que também perdeu nesta jornada, em casa com o Friburgo.



A ronda fica completa ainda hoje, com a receção do Bayer Leverkusen ao Mainz.