Borussia Dortmund mantém Dembélé suspenso

Mário Aleixo - RTP 13 Ago, 2017, 09:39 / atualizado em 13 Ago, 2017, 09:39 | Futebol Internacional

Na quinta-feira, o Borussia Dortmund suspendeu Dembélé depois de o futebolista falhar o treino, numa altura em que se especulava sobre a sua saída para o FC Barcelona.



Em comunicado, o clube germânico justificou na altura o castigo pela ausência "deliberada" ao treino, com a agravante do atleta de 20 anos se manter incontactável.



"Naturalmente, Ousmane Dembélé tem a possibilidade de se treinar individualmente, à margem do grupo", explicou Michael Zorc aos jornalistas.



O responsável do clube salientou que o Borussia "está plenamente concentrado na preparação da equipa para o início da liga alemã", no próximo fim-de-semana, no terreno do Wolfsburgo.



Face a esta decisão, Dembélé vai falhou no sábado o jogo da Taça da Alemanha frente ao FC Rielasingen-Arlen, do quinto escalão, que o Borussia Dortmund, detentor do troféu, venceu por 4-0, com um "hat-trick" do gabonês Aubameyang e um golo do espanhol Marc Bartra.