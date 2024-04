Botafogo de Artur Jorge vence Flamengo no Maracanã e é líder provisório

Depois de uma primeira parte sem golos, o jovem avançado Luiz Henrique deu vantagem aos forasteiros no Maracanã, e, já nos descontos, o venezuelano Jefferson Savarino confirmou os três pontos para o 'fogão'.



Decorridas quatro jornadas do Brasileirão, o Botafogo está na liderança, com nove pontos, enquanto o Flamengo é quinto, com sete.



O Bragantino, orientado por Pedro Caixinha, desloca-se hoje ao campo do Fortaleza, E pode saltar para o primeiro posto em caso de vitória, somando para já sete pontos.



Já o Corinthians, de António Oliveira, recebe o Fluminense, tentando sair dos lugares de despromoção, após um mau arranque de temporada, em que o coloca no 18.º posto, com apenas um ponto, fruto de um empate e duas derrotas nas três primeiras rondas.



Em 12.º está o campeão Palmeiras, de Abel Ferreira, que defronta na terça-feira o São Paulo na condição de visitante e soma para já quatro pontos.