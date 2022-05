Botafogo vence lanterna-vermelha Fortaleza

Aos 14 minutos, Moisés deu vantagem ao Fortaleza, que ficou em inferioridade numérica aos 40, por expulsão de Ceballos. Dois minutos depois, Erison empatou a partida, que só ficaria resolvida nos minutos finais, com tentos de Patrick de Paula, aos 89, e do guarda-redes Marcelo Boeck na própria baliza, aos 90+4.O Botafogo subiu ao quarto lugar, com os mesmos 11 pontos do São Paulo, que é terceiro, a um ponto do campeão Atlético Mineiro, que tem mais um jogo disputado, e a dois do líder Corinthians, de Vítor Pereira.Mais abaixo segue o Flamengo, de Paulo Sousa, no 14.º posto, com seis, depois de ter somado nesta ronda o quarto jogo sem vencer.