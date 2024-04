Botafogo vence sob o comando de Artur Jorge

No Engenhão, no Rio de Janeiro, um golo do defesa uruguaio Mateo Ponte, aos 32 minutos, após jogada de envolvimento e assistência desde a direita de Luiz Henrique, selou o triunfo dos locais.O conjunto comandado pelo ex-treinador do Sporting de Braga somou, assim, os primeiros três pontos no Brasileirão, depois da estreia com um desaire por 3-2 no reduto do Cruzeiro.Após duas jornadas, o campeonato brasileiro é liderado por Flamengo e Internacional, ambos com o pleno de seis pontos.