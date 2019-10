Partilhar o artigo Brasil empata com Senegal no jogo 100 de Neymar pela ‘canarinha’ Imprimir o artigo Brasil empata com Senegal no jogo 100 de Neymar pela ‘canarinha’ Enviar por email o artigo Brasil empata com Senegal no jogo 100 de Neymar pela ‘canarinha’ Aumentar a fonte do artigo Brasil empata com Senegal no jogo 100 de Neymar pela ‘canarinha’ Diminuir a fonte do artigo Brasil empata com Senegal no jogo 100 de Neymar pela ‘canarinha’ Ouvir o artigo Brasil empata com Senegal no jogo 100 de Neymar pela ‘canarinha’