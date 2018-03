Brasil faz preparação em Inglaterra e agenda dois particulares

Lusa Comentários 19 Mar, 2018, 18:19 | Futebol Internacional

O novo centro de treinos da equipa do Tottenham dispõe de todas as infraestruturas necessárias para a preparação física dos jogadores e tem ainda um hotel recém-construído no seu interior, devendo aquele estágio decorrer entre 28 de maio e 08 de junho.



O jogo particular com a Croácia está agendado para 03 de junho em Inglaterra, mas ainda não tem local definido, enquanto o jogo com a Áustria vai ser disputado em Viena, às 16:00 locais (15:00 em Portugal) do dia 10 de junho, no estádio Ernst-Happel, que recebeu a final do Euro2008.



O coordenador da seleção brasileira, Edu Gaspar, criou um programa de treino para que a equipa entre em campo semanalmente, gerando um ritmo de trabalho e de jogo que culmina na estreia no Mundial, no dia 17 de junho, contra a Suíça, em Rostov.



O Brasil integra o grupo E do Mundial2018 com a Suíça, Costa Rica e Sérvia.