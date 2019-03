Brasil vence República Checa perto do fim graças ao suplente Gabriel Jesus

Lusa Comentários 26 Mar, 2019, 22:32 | Futebol Internacional

A seleção brasileira fez uma primeira parte muito fraca, perante uma formação checa que fez quatro remates enquadrados à baliza, obrigando Alisson a três intervenções.



Os checos chegaram, assim, ao intervalo a vencer justamente, graças a um golo do médio David Pavelka, a beneficiar de uma fífia de Marquinhos, que deixou a bola passar entre as pernas.



Só na segunda parte é que a seleção brasileira, sem os portistas Alex Telles e Eder Militão, que não saíram do banco, deu um ar da sua graça, com Roberto Firmino a empatar, aos 49 minutos.



A reviravolta só se consumou nos minutos finais, com os dois golos de Gabriel Jesus, aos 83 e 90 minutos, depois de lançado em campo aos 72, a render Coutinho.



Noutro jogo de preparação hoje disputado, a Argentina, sem Lionel Messi, que se lesionou na derrota por 3-1 frente à Venezuela, na sexta-feira, também sentiu dificuldades para vencer Marrocos, em Tânger.



Os ‘albi-celestes’ triunfaram apenas por 1-0, graças a um golo ‘tardio’ do futebolista do Atlético Madrid Ángel Correa, que entrou aos 62 minutos e faturou aos 83.



Pela ‘seleção das pampas’, alinhou durante os 90 minutos o futebolista do Sporting Marcos Acuña, na posição de lateral esquerdo.