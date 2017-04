Brasileiro Neymar fora do clássico entre Real Madrid e Barcelona

Lusa 23 Abr, 2017, 11:25 | Futebol Internacional

O avançado brasileiro foi suspenso por três encontros depôs de ter sido expulso frente ao Málaga, na 31.ª jornada. Neymar foi suspenso um jogo pela acumulação de cartões amarelos e mais dois por comportamento antidesportivo (aplaudiu, ironicamente, o quarto árbitro), no encontro que os catalães perderam por 2-0.



No sábado, o Barcelona exigiu que o Tribunal Administrativo do Desporto de Espanha julgasse o recurso da suspensão de três jogos imposta a Neymar, considerando que, até lá, o futebolista brasileiro estará apto para jogar frente ao Real Madrid.



Antes, o presidente do tribunal, Enrique Arnaldo, revelou que o recurso do Barcelona da suspensão imposta ao avançado deu entrada na sexta-feira, às 16:08 horas, após a conclusão da reunião semanal, e que tentou marcar uma reunião extraordinária para hoje, mas não conseguiu.



O Barcelona considerava que tinha apresentado o recurso dentro do prazo legal e que enquanto o tribunal não se pronunciasse sobre ele a sanção imposta a Neymar estava suspensa, o que permitiria ao internacional brasileiro alinhar hoje frente ao Real Madrid.



Contudo, o treinador dos catalães, Luis Enrique, acabou por deixar fora das suas escolhas Neymar.



Em 11 de abril, o Comité de Competições da Federação Espanhola de Futebol suspendeu Neymar por três jogos, na sequência da expulsão no jogo em Málaga, da 31.ª jornada da competição.



O Real Madrid lidera o campeonato, com 75 pontos, mais três que o FC Barcelona. No entanto, os madrilenos têm menos um jogo, a visita ao Celta de Vigo, da 21.ª jornada e ainda sem data marcada.