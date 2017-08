Briguel acredita numa noite à Marítimo

A equipa insular empatou a zero na Bulgária frente ao Botev Plovdiv e sabe que está tudo por decidir. Agora o fator casa é importante e as vibrações são boas no dizer do atual diretor desportivo dos “leões” da Almirante Reis.



Briguel não esconde o desejo de ver o Marítimo na fase de grupos da competição mas sabe que há muito caminho até lá.



Estar nesta fase da prova da UEFA, a trabalhar já há algum tempo, pode refletir-se no rendimento da equipa durante a época mas os verde rubros vão tentar não ser surpreendidos.



O Marítimo-Botev Plovdiv poderá ser acompanhado na Antena 1, a partir das 19h00, com o relato de David Sousa.