Bruma marca e Leipzig isola-se no segundo lugar da Liga alemã

Lusa 13 Jan, 2018, 21:52 | Futebol Internacional

Armindo Tué Na Bangna, mais conhecido por Bruma, foi titular e fez o terceiro e último golo da equipa da casa, aos 71 minutos, tendo, depois, sido substituído, aos 84.



O Leipzig chegou ao intervalo em vantagem, graças a um remate certeiro do guineense Naby Keita, aos 41 minutos, depois de Augustin falhar um penálti, aos 37, mas o Schalke 04 refez a igualdade pelo brasileiro Naldo, aos 55.



Timo Werner voltou a marcar para a formação da casa, aos 69 minutos, seguido do tento de Bruma.



Com este triunfo, o Leipzig destronou o Schalke 04 do segundo posto e isolou-se, embora ainda possa ser apanhado pelo Borussia Dortmund, que recebe no domingo o Wolfsburgo.



Na luta pelas competições europeias, aparece agora o Augsburgo, que venceu em casa o Hamburgo por 1-0 e subiu ao sétimo lugar, a apenas um ponto dos lugares de acesso.



O Augsburgo beneficiou dos empates de Hoffenheim (1-1), no campo do Werder Bremen, e Eintracht Frankfurt (1-1), na receção ao Friburgo.



No regresso de Mario Gomez ao clube, o Estugarda, que ainda não pode contar com Carlos Mané, venceu o Hertha Berlim por 1-0 e ficou a ‘respirar’ melhor, quatro pontos acima da zona de despromoção.