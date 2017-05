"Bundesliga" termina com Wolfsburgo em zona de descida e Friburgo fora da Europa

Lusa 20 Mai, 2017, 17:46 / atualizado em 20 Mai, 2017, 17:46 | Futebol Internacional

À partida para a 34.ª e última jornada era o Hamburgo que estava em zona de descida, no 16.º lugar, com Darmstadt e Ingolstadt matematicamente despromovidos, e só um triunfo mudaria esse cenário.



O Hamburgo travou uma luta direta com o Wolfsburgo, a quem bastava o empate, mas a equipa da casa, que esteve a perder (1-0), conseguiu dar a volta ao resultado e salvar-se, com o golo do triunfo a surgir aos 88 minutos, por Waldschmidt.



A equipa de Vieirinha, que entrou na segunda parte, foi assim relegada para uma situação difícil, tendo que disputar, a duas mãos, uma eliminatória com o terceiro da segunda divisão, posição ocupada a uma jornada do fim pelo Braunschweig.



A última jornada do campeonato alemão, com o campeão Bayern Munique já consagrado, e a segunda posição entregue ao surpreendente Leipzig, provocou também mudanças no apuramento para a Europa.



O Borussia Dortmund, que venceu em casa o Werder Bremen (4-3), num jogo em que esteve a perder por duas vezes (1-0 e 3-2), segurou o terceiro lugar de acesso direto à 'Champions', enquanto o Hoffenheim, que hoje não foi além de um nulo na receção ao Augsburgo, terminou em quarto.



A única e grande consequências nos lugares europeus foi a queda do Friburgo -- que foi goleado na visita ao campeão Bayern Munique (4-1) - para o sétimo lugar, perdendo uma vaga na Liga Europa.



Um resultado que abriu caminho a uma subida do Colónia, que se despediu com um triunfo frente ao Mainz (2-0), ao quinto lugar, de acesso direto à fase de grupos da Liga Europa, e queda do Hertha Berlim para a sexta posição.



A formação de Berlim foi goleada em casa pelo Bayer Leverkusen (6-2) e, embora se mantenha em zona europeia, necessitará de entrar nos jogos de qualificação para a segunda competição da UEFA.