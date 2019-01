Buscas por Emiliano Sala de novo sem sucesso e suspensas

Lusa Comentários 23 Jan, 2019, 19:38 | Futebol Internacional

O desaparecimento do avião, que fazia a ligação entre Nantes e Cardiff, deu-se já há dois dias, o que vai reduzindo a esperança de encontrar os desaparecidos com vida.



"Depois de buscas intensivas, mobilizando vários aviões e um navio de salvamento, nas últimas nove horas, não encontrámos qualquer traço do avião desaparecido", informou a polícia pelas 17:00 horas, através da sua conta de Twitter. "Com a luz a desaparecer, as buscas são suspensas de noite. A decisão de as retomar, ou não, será tomada amanhã de manhã", acrescentou.



As autoridades de Guernsey também anunciaram o nome do piloto desaparecido: trata-se de David Ibbotson, originário do norte de Inglaterra.



Hoje de manhã ainda se privilegiava a hipótese do futebolista e David Ibbotson se terem refugiado no bote de salvamento que estava no avião.



"Se havia alguma coisa para encontrar, penso que, como chegámos ao local rapidamente, que já o teríamos feito. Não acredito que haja alguma coisa ali", disse John Fitzgerald, responsável pelo serviço Channel Island Air Search, em declarações à agência France Presse.



"A água é muito fria nesta altura, o mar agitado, o vento forte. Mesmo para as pessoas mais resistentes. Seria necessário ser muito resistente para sobreviver tanto tempo nessas condições", acrescentou.



Na terça-feira, as buscas encontraram destroços a flutuar na água, mas não conseguem dizer se pertencem ao avião desaparecido.



Em mensagem de voz enviada através do WhatsApp, Emiliano Sala mostrava-se inquieto pelo estado do avião, noticiou terça-feira o diário argentino Olé.



O jogador, de 28 anos, tinha sido recrutado ao Nantes pelo Cardiff por cerca de 17 milhões de euros e ele mesmo se encarregou de marcar o voo, recusando a oferta de transporte do clube galês.



O monomotor Piper PA-46-310P Malibu despareceu dos radares segunda-feira pelas 20:00 cerca de 20 kms a norte de Guernsey. Antes, a ilha visina de Jersey tinha informado que o avião vooava de início a 5.000 pés, antes de descer para os 2.300 pés e depois desaparecer no radar.