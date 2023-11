Cabo Verde e Angola empatam na qualificação para o Mundial

Tanto "tubarões" como "palancas" fizeram um jogo fraco, desinspirado e sem ocasiões de golo, pelo que o encontrou terminou com o 0-0 no marcador. Angola teve ligeiro ascendente na primeira parte, mas sem justificar o golo.O vencedor do grupo apura-se diretamente para o Mundial, sendo a seleção de Camarões a grande favorita para a vaga.Cuca, da União de Leiria, foi titular no onze de Cabo Verde e Hélio Varela, do Portimonense, e João Correia, do Desportivo de Chaves, suplentes utilizados.Angola, orientada pelo português Pedro Gonçalves, apresentou Kialonda Gaspar e Manuel Keliano, do Estrela da Amadora, a titulares.Na próxima jornada, Angola joga nas Maurícias e Cabo Verde visita Eswatini, na terça-feira.