Cádiz causa surpresa ao vencer por 2-0 na receção ao Atlético de Madrid

O herói da partida foi o avançado do Cádiz Juanmi, autor dos dois golos, o primeiro na sequência de uma assistência de Ruben Sobrino, aos 24 minutos, e o segundo, após assistência de Javi Hernández, aos 64.



O Atlético de Madrid, que tem uma partida decisiva para a Liga dos Campeões na próxima quarta-feira, no Metropolitano, frente aos italianos do Inter Milão - venceu por 1-0 na primeira mão dos ‘oitavos’ -, sofreu um golo cedo e não mais se encontrou perante um Cádiz coeso a defender e perigoso nas transições ofensivas.



Com esta derrota, os ’colchoneros’ seguem em quarto lugar, com 55 pontos, mas podem ver o Girona, que é terceiro, com 59, aumentar a distância para sete pontos caso vença na deslocação a Las Palmas, no domingo, e o Athletic Bilbau, que o sucede, a reduzir o atraso para dois pontos, caso os bascos ganhem hoje na receção ao Osasuna.



No outro jogo da 28.ª jornada hoje realizado, o Valência venceu na receção ao Getafe por 1-0, graças a um golo do avançado Hugo Duro aos 40 minutos, vantagem que a equipa conservou na segunda parte, suportando a reação da equipa visitante na tentativa de chegar, pelo menos, ao empate.



O lateral direito português Thierry Correia não foi titular no ‘onze’ do Valência, mas entrou aos 84 minutos a render o médio Javi Guerra, enquanto o seu compatriota André Almeida, regressado de lesão, não chegou a sair do ‘banco’.



O Real Madrid segue na liderança, com 66 pontos (27 jogos), seguido do Barcelona, com 61 (28).



Não obstante esta vitória, o Cádiz permanece em zona de despromoção, em 18.º lugar, com 22 pontos, a dois do Celta de Vigo, primeira equipa acima da ‘linha de água’, que se desloca no domingo ao Santiago Bernabéu para defrontar o Real Madrid.