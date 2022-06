Campeão italiano de futebol decidido em jogo extra em caso de igualdade pontual

Se deste desafio resultar em empate, o cetro ficará decidido através de pontapés da marca de grande penalidade.



Na eventualidade de três ou mais clubes ficarem igualados no topo da classificação, será efetuado um ‘ranking’ tendo em conta os confrontos diretos e as diferenças de golos: os dois melhores, disputarão o tal jogo extra.



A fórmula do ‘play-off’ para o título já tinha sido implementada na Série A, mas só foi aplicada uma vez, em 1964, quando o Bologna venceu a Inter, em Roma, conquistando assim o seu sétimo e último cetro de campeão.



O presidente da federação já por mais do que uma vez manifestou o desejo de ver o título decidido através de um sistema de ‘play-off’.



Na época passada, o AC Milan conquistou o ‘scudetto’ com dois pontos de avanço para o seu eterno rival Inter.